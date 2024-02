Un nuovo spin-off di Il trono di spade è in arrivo | ecco i dettagli

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 9 febbraio 2024) HBO ha messo in cantiere un’altra serie-off di Ildi. La storia stavolta sarà incentrata sulla Conquista di Aegon. A occuparsi dello show, annunciato da tempo, sarà lo sceneggiatore di The Batman 2 Mattson Tomlin, tra i più richiesti a Hollywood. Lo-off dovrebbe essere un prequel diretto di House of the Dragon, raccontando così la storia della sanguinosa e brutale conquista di Westeros da parte dei Targaryen. La storia segue l’invasore Aegon Targaryen, che conquistò i sette regni con le sue mogli sorelle, Rhaenys e Visenya, e i loro draghi. Aegon unificò con successo sei dei Sette Regni in soli due anni, con solo Dorne in grado di resistere con successo. Una fonte dell’Hollywood Reporter ha descritto il progetto come l’approccio a un ritorno alle origini dell’epico universo fantasy di George R.R. ...