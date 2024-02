“Un anziano con poca memoria” | il report che imbarazza Biden Il presidente Usa replica | ma poi fa un’altra gaffe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Joeconservò e divulgò volontariamente materiali altamente classificati quando era un privato cittadino, inclusi documenti sulla politica militare ed estera in Afghanistan e altre questioni sensibili di sicurezza nazionale, ma non va incriminato perché sarebbe difficile convincere una giuria a condannarlo. Il motivo? È un uomocon. È la conclusione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur. Se ilUsa può tirare un sospiro di sollievo sul piano giudiziario, su quello politico-elettorale subisce un doppio smacco. In campagna elettorale difficilmente potrà attaccare il suo rivale Donald Trump per il procedimento sulle carte classificate di Mar-a-Lago. Soprattutto, dovrà provare a convincere l’opinione pubblica – anche nell’elettorato democratico – di non essere ...