Un angolo verde dedicato a Gavina La famiglia | Amava questo luogo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Uno spazio, con tanto di targa commemorativa,a Dino, icona bolognese del design: è stato inaugurato ieri in piazza San Domenico, a due passi da dove lo stessoabitava. "Siamo felici e onorate diriconoscimento, è unche luimolto, noi ancora oggi viviamo in via Garibaldi e le nostre finestre affacciano proprio sulla piazza, non si poteva scegliere posto migliore da intitolare a nostro padre", affermano le figlie Alessandra e Silvia. Ed è della stessa opinione anche Greta Schödl, vedova di Dino, in questi mesi protagonista dell’esposizione ‘Il tempo non esiste’ alla Fondazione del Monte: "Un riconoscimento che attesta il lavoro che Dino ha fatto in questa città, di qui poi ...