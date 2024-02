Un 17enne come corriere In casa 50 chili di droga arrestati quattro giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sfruttava un adolescentedella. Gli faceva trasportaredi hashish e marijuana ai clienti. L’ultima consegna ha però messo nei guai sia lui che il cognato grossista, che in cantina nascondeva 50 chilogrammi di sostanze stupefacenti oltre a cartucce di vario calibro e un fucile ad aria compressa. Ilè finito al Beccaria, il compagno 32enne della sorella si trova invece al carcere di Monza e altri due complici ai domiciliari. Martedì pomeriggio gli agenti della squadra mobile di Milano in via Tiziano hanno visto uscire da un’abitazione un ragazzo con un sacchetto in mano, per poi raggiungere un’auto con 4 persone sotto. Un 26enne, seduto a lato del conducente 23enne, è sceso e ha aperto il bagagliaio dove ilha posato il ...