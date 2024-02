Umbria Pride | la data ufficiale | il primo giugno la sfilata arcobaleno a Perugia

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 - La: sabato. Dopo l'esperienza degli ultimiche hanno portato in piazza e per le strade del capoluogo oltre 10 mila persone, le associazioni LGBTQIA+ dell'annunciano ladell'2024, la grande manifestazione regionale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans*, asessuali, intersex e queer. Una grande festa di libertà e orgoglio che asi tiene annualmente dal 2013. Del coordinamentofanno parte Omphalos LGBTQIA+, Famiglie, Esedomani Terni, Ameliae AGEDO Terni e da ...

A Perugia torna l’edizione 2024 di Umbria Pride. «Dopo l’esperienza degli ultimi pride che hanno portato in piazza e per le strade del capoluogo oltre 10 mila persone – dicono da Omphalos – , le assoc ...Dopo l'esperienza degli ultimi Pride che hanno portato in piazza e per le strade del capoluogo oltre 10 mila persone, le associazioni Lgbtqia+ dell'Umbria annunciano la data dell'Umbria Pride 2024, la ...Risarcimento e messa alla prova. Potrebbe chiudersi così il processo ai presunti autori di insulti di natura omofoba indirizzati a Omphalos. Insulti contenuti in commenti social agli articoli di stamp ...