Umberto Meazza | il primo C T

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nella caleidoscopica galleria delle figure che gravitano nel mondo del calcio, una ha assunto un’importanza sempre maggiore, crescendo in maniera esponenziale: quella dell’allenatore. Una figura se vogliamo strana, che per quasi mezzo secolo di calcio italiano era stata abbastanza marginale, anche se esponenti importanti ne avevano rivestito il ruolo: basti pensare a William Garbutt, da cui è derivato l’appellativo “mister”, o ad Arpàd Weisz, dal tragico destino ma dalla brillante carriera di tecnico. È, però, a metà tra gli anni Cinquanta e Sessanta che il ruolo venne sdoganandosi grazie soprattutto a due personaggi che infiammarono con i loro duelli principalmente l’arena milanese: Helenio Herrera con l’Inter e Nereo Rocco con il Milan. È da questo punto della storia che, in pratica, la figura del tecnico di calcio va assumendo sempre più importanza, grazie allo spagnolo – argentino ...

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 6^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del girone B con, nell'ordine, arbitro, assistenti e quarto uomo: ...Video/ Pescara Pineto (2-0) gol e highlights. La compagine di Zeman, stasera assente in panchina per febbre, consolida la quarta posizione in classifica ...Girone A Pro Vercelli, rientrano al Napoli gli interni Antonio Spavone e la punta Antonio Pesce; Albino¬effe, il difensore Filippo Ercolani dal Trento che prende le punte Luigi Caccavo dalla Pergolett ...