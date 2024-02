Ultim’ora Napoli | Mazzarri fa i salti di gioia | è arrivata una grandissima notizia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Importanteper ilsarà sicuramente felice e ora cambia tutto in vista della gara con il Milan. Importanti novità per ilarrivano da Castel Volturno. Il club ha infatti pubblicato il consueto report dell’allenamento, con unadavvero importante in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan. Ecco quanto riportato dalla SSC: Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata. La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e seduta tecnico tattica. La grande ...