Ultime Notizie Roma del 09-02-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno così il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha definito la risposta militare che Irene è andata la santo subito da maschio il 7 ottobre scorso attaccando la striscia di Gaza sono dell’idea come sapete che la condotta la risposta a gas c’è stato esagerato Ha detto biden giornalisti alla Casa Bianca Ora si sta facendo grande pressione per arrivare un cessate il fuoco che possa portare la liberazione degli ostaggi ancora trattenuti Per quanto riguarda la situazione della popolazione Palestina si conclude il presidente americano ci sono molte persone innocenti che muoiono di fame persone che sono nei guai e questo deve finire si intensificano Intanto le operazioni militari sul fronte del Libano e Israele avvertito di essere per attirare centinaia di caccia una trentina i razzi ...