Ultime Notizie Roma del 09-02-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 9 febbraio al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura Momi Davide statunitensi nella notte sullo Yemen per colpire obiettivi degli juti le forze armate americane hanno condotto 7 tacchi di autodifesa contro 4 droni Marini effetti missili da crociera mobili antinave di belli gli ominidi erano pronti per essere lanciati nel Mar Rosso ieri sera il presidente Joe biden ha criticato la risposta di Netanyahu gli attacchi di Amazon del 7 ottobre ti prendo esagerata l’ha portata dell’operazione Militare italiana nella striscia di Gaza da te arrivare ad attaccare il Raffa come espresso da premere italiano per raggiungere l’obiettivo della distruzione totale di Amazon sarebbe disastroso secondo gli Stati Uniti nelleore sono stati Condotti i bombardamenti su che hanno causato almeno ...