Ultime Notizie Roma del 09-02-2024 ore 12 | 10

(Di venerdì 9 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio grande è successo fra terza serata di Sanremo gli spettatori ieri sono stati oltre 10 milioni share del 70% numeri molto più alti rispetto allo scorso anno la protesta dei trattori a Sanremo È contenta del tuo messaggio a letto di Amadeus rinnova la richiesta di salire sul palco dell’Ariston e non potremo salire sul palco saremo costretti a concentrare sul saremo tutti i trattori dei presidi della Lombardia Piemonte della Liguria che già si stanno organizzando per raggiungere saremo entro sabato mattina sottolinearlo è il riscatto agricoli in una nota fino a oggi abbiamo dimostrato un altro senso di responsabilità che però non è stato ripagato in quanto nessuna veduta contattarci Dino raggiunge il movimento Non accettiamo leinformazioni avute ...