Ultime Notizie Roma del 09-02-2024 ore 08 | 10

(Di venerdì 9 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per il procuratore speciale robe da Burgio biden conservativo volontariamente materiali altamente classificati quando era un privato cittadino Inclusi i documenti sulla politica militare di essere in Afghanistan e altre questioni di sicurezza nazionale è la conclusione del rapporto di Hulk Hulk di Cambiano gestione dei documenti da parte del presidente americano ritieni che non debba essere incriminato contro questa decisione si è un’altra ma questo caso ha dimostrato che il sistema giudiziario un doppio standard dei processi contro di me Sono selettivi incostituzionali vai da parte sua si è difeso ho collaborato con la giustizia Trump e invece a me e non ha collaborato da guerra in Ucraina Russia Ucraina prima o poi troveranno un accordo lo dichiarava la disputa ...