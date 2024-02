Ultime Notizie Roma del 09-02-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)dailynews radiogiornale giovedì 8 Febbraio Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio seconda serata del 74 esimo Festival a Ferrara e televoto vanno avanti geolier irama e Annalisa Giorgia co-conduttrice incanta il pubblico il medley dei suoi successi Allevi al piano commuove l’ariston John Travolta balla con Amadeus e Fiorello Il ballo del qua qua in segreteria di Stato americana Hillary Clinton critiche alla gestione della guerra tra Israele da parte il primo ministro Benjamin Netanyahu mi chiede la Cacciata l’italiano dovrebbe andarsene non è un leader è affidabile stato sotto il tuo controllo che avvenuta l’aggressione dice sei uno stacco non c’è stato il fuoco deve assolutamente andarsene ha detto Rachele programma Alex della r&a una domanda sul rapporto del presidente americano Joe biden Netanyahu lei che candidata presidenziale Democratico ed ...