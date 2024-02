UFFICIALE – Salernitana | rinforzo in difesa prima dell’Inter

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Larinforza laun nuovo arrivo alla corte di Filippo Inzaghi, a sette giorni dalla sfida di San Siro contro l’Inter– Laha ufficializzato l’arrivo di Manolas. Il calciatore, che era svincolato, rinforzerà il pacchetto arretrato di Filippo Inzaghi. I campani sfideranno l’Inter venerdì 16 febbraio alle 21. Questo il comunicatodel club: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe ‘91 Konstantinos Manolas. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2024 e indosserà la maglia numero 44”. Fonte:.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

