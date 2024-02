Ufficiale | i Jalisse tornano a Sanremo | stasera la rivincita dopo 27 anni

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 –sono gli ospiti a sorpresa del Festival di. Confermadalla Rai. Mancano dal palco da 27, nonostante questo sono ormai entrati nell'immaginario popolare con la loro ‘Fiumi di parole’, che vinse l'edizione 1997. La loro fulminea parabola, dagli altari nella polvere nel giro di un tempo brevissimo, ha affascinato il pubblico. Il programma della quarta serata del Festival di2024: duetti, cover e ospiti I(Fanio Ricci e Alessandra Drusian) sono diventati il simbolo di chi ce l'ha fatta una volta sola e poi è ripiombato nell'oscurità, le meteore destinate a un oblio-non oblio, ricordati, talvolta sbeffeggiati, talvolta compatiti per un successo che non tornerà mai più. ...

Fanio Ricci e Alessandra Drusian saliranno ancora sul palco dell’Ariston. Nel 1997 vinsero con Fiumi di parole, poi l’oblio ...Sanremo: i Jalisse tornano all'Ariston come ospiti nella serata conclusiva I Jalisse provano da anni a tornare in gara al Festival di Sanremo dopo la loro ...Arisa torna a Sanremo ma non all'Ariston. La cantante è ospite oggi venerdì 9 febbraio in collegamento con Amadeus dal palco appositamente allestito a Piazza Colombo.