Ue | rinviato voto norme su diritti umani

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 14.45 I Paesi Ue hanno bloccato l'accordo politico sulle nuovesulla due di ligence che richiederebbero alle aziende attive in Europa nuovi obblighi per monitorare e prevenire i danni ambientali e le violazioni deilungo la loro intera catena del valore. Lo riferisce la preidenza Ue del Belgio. Alla riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi non è stata trovata la maggioranza necessaria e il dossier non è stato messo ai voti.Berlino guida i Paesi che hanno riserve sull'intesa.L' Italia si sarebbe astenuta.