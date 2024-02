Uefa | per il post Ceferin sarà sfida tra Boban e Burleanu Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ieri, il presidente dellaha annunciato che non si ricandiderà a ricoprire il suo attuale ruolo. Oggi si pensa già a chi saranno i candidati a sostuirlo., i nomi per ilscrive: Al momento, comunque, si profilerebbe un duello nel 2027 tra l’attuale presidente della Federcalcio romena, Razvan, e lo stesso. Nella votazione del Congresso il fronte anti-, che contava alla vigilia 10 federazioni, si è ridotto al pesante voto inglese e all’astensione ucraina. Ora le prossime tappe: l’ingresso nel comitato esecutivo (in cui c’è l’ambizioso presidente di Eca e Psg, Al-Khelaifi) di almeno due donne (altro emendamento approvato), la stretta al razzismo e l’ennesimo no alla Superlega, ...