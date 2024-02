Udine festeggia le sue coppie d’oro | di diamante e di titanio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La città di, in occasione deimenti per San Valentino, premia le “sue”longeve con un evento ad hoc al Teatro Palamostre. L’appuntamento, che vedrà 166coinvolte, sarà un emozionante incontro per celebrare i loro 50, 60 e 70 anni di matrimonio (nozze) e si terrà nella mattina di sabato 10 febbraio a partire dalle 9.30. A presentare l’evento, che sarà in diretta su Telefriuli, ci sarà Alexis Sabot. Il Vicesindaco Alessandro Venanzi porterà i saluti e i complimenti dell’Amministrazione comunale: “E’ davvero un piacere poter tornare are insieme lelongeve di– commenta Venanzi -. Hanno trascorso più di mezzo secolo di vita insieme uniti da ...