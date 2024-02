Udine Comics&Games 10-11 febbraio 2024

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il weekend diComics&Games si avvicina con nuovi aggiornamenti.Comics&Games, che si terrà questo weekend (10 e 11) alla Fiera di– Campus Friuli: la fiera della cultura pop unisce adcoloro che condividono la passione per i fumetti, videogiochi, illustrazioni, figurine, gadget, cosplay e molto altro. Sabato 10lo show comincerà alle ore 14 sul palco principale con la stand-up comedy sullecensure degli anime giapponesi in Italia a cura di BHC Animazione.Successivamente alle ore 15, il pomeriggio sarà tutto all’insegna della musica: il Pianista degli AnimeEdoardo Brugnoli ci farà giocare con il suo quiz sulle sigle, le ost e le colonne sonore degli anime piùamati.Alle ore 16, la cantante ufficiale del Winx Club ...

