Uccide un 15enne investendolo | respinto il patteggiamento

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 E’ stata respinta la richiesta dia 4 anni, che aveva avuto il parere favorevole del pm, per Bogdan Pasca. Il 33enne, è imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza patente valida, a bordo di un furgone il 17 luglio scorso, a Garbagnate Milanese, una bici con due 15enni, uno dei quali, Valentino Colia, è morto, mentre la ragazza è rimasta gravemente ferita. Valentino Colia Lo ha deciso il gip Luca Milani ritenendo incongrua la pena proposta. Alsi sono opposti i familiari della vittima, col legale Carlo Fontana. Familiari che erano in Tribunale con amici e compagni del, che indossavano magliette col suo volto. Una decisione opposta, quindi, a quella che ha provocato furiose polemiche, quando è stato concesso il ...

Come ha spiegato a Fanpage.it l'avvocata Elisabetta Aldrovandi, l'omicidio stradale prevede una pena che va da un minimo di 2 anni a un massimo di 7 anni di reclusione. Quello commesso da Pasca, però, ..."Quello di oggi è stato un primo passo verso la giustizia". Lo ha detto in lacrime Emilia, la madre di Valentino Colia, il 15enne travolto e ucciso, mentre era in bici con un'amica, a Garbagnate Milan ...(ANSA) - MILANO, 09 FEB - E' stata respinta la richiesta di patteggiamento a 4 anni, che aveva avuto l'ok del pm, per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e ...