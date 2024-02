Uccide la madre con una strofinaccio | la vicina | “Ho sentito le urla | ma il figlio mi ha detto che stava bene”

Resta in carcere Mauro Pedrotti, il 54enne che ha confessato l’omicidio a Puegnago della madre Santina Delai, 78 anni. Il gip ha convalidato infatti il fermo e ha disposto la custodia cautelare in ...Nel quinto episodio di Mare Fuori 4, in onda nella puntata del 28/2, il comandante Massimo minaccia Donna Wanda ...L’uomo è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Brescia. Il figlio, prima di ammettere la sua colpevolezza, ha lasciato credere che la madre fosse stata uccisa da un ladro: ha infatti ...