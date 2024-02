Ubriaco travolse e uccise 15enne | il giudice nega il patteggiamento La madre del ragazzo | Primo passo giusto

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Voleva patteggiare 4 anni per omicidio stradale, ma il gup ha ritenuto che quella pena fosse "eccessivamente esigua" rispetto «alla gravità dei fatti e alla personalità del colpevole». Così ora dovrà affrontare un processo Bogdan Pasca, in carcere dallo scorso luglio per aver travolto,e senza patente valida, a bordo di un furgone una bici con due quindicenni, uno dei quali, Valentino...

Richiesta respinta perché la pena patteggiata non è congrua. Il giudice per le indagini preliminari (gip) di Milano non ha approvato il patteggiamento per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio ...