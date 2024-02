Ubriaco e senza patente uccide un 15enne in bici | il giudice respinge il patteggiamento a 4 anni

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È stata respinta la richiesta dia 4di reclusione per Ionut Pasca. Lo scorso 17 luglio il 33enne ha travolto con un furgone due 15enni inndone uno e ferendo gravemente l'altro. Per illa pena concordata non era congrua al reato commesso.

E' stata respinta la richiesta di patteggiamento a 4 anni, che aveva avuto l'ok del pm, per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio stradale per ... (quotidiano)

È stata respinta la richiesta di patteggiamento a 4 anni , che aveva avuto l'ok del pm, per Bogdan Pasca, 33 anni , imputato per omicidio stradale per ... (leggo)

È stata respinta la richiesta di patteggiamento a 4 anni , che aveva avuto l'ok del pm, per Bogdan Pasca, 33 anni , imputato per omicidio stradale per ... (leggo)

È stata respinta la richiesta di patteggiamento a 4 anni, che aveva avuto l'ok del pm, per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza ...Il gip Luca Milani ha ritenuto incongrua la pena proposta. Al patteggiamento si sono opposti i familiari della vittima, col legale Carlo Fontana, che erano in Tribunale con amici e compagni del 15enne ...A Garbagnate Milanese, a luglio, con un furgone aveva investito mortalmente Valentino Colia, in bici, e ferito gravemente una coetanea della vittima ...