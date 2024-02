Ubriaco e senza patente travolse e uccise un 15enne in bici | no al patteggiamento

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Richiesta respinta perché la pena patteggiata non è congrua. Il giudice per le indagini preliminari (gip) di Milano non ha approvato ilper Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio stradale. L’uomo, accusato di aver travolto e ucciso uninmentre era alla guidavalida, avrebbe dovuto scontare una pena di quattro anni, in base alche aveva ottenuto il via libera della procura. Contrari invece i familiari di Valentino Colia, il giovane ucciso lo scorso 17 luglio nell’incidente avvenuto a Garbagnate Milanese, in cui fu coinvolta anche una coetanea, rimasta gravemente ferita. Nell’udienza di oggi l’avvocato Carlo Fontana, legale della famiglia della vittima, ha eccepito come “non fosse conforme” il ...