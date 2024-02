“Turismo delle radici” | il comune di Castiglion Fiorentino aderisce al progetto ministeriale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Arezzo, 9 febbraio 2024 – Si dice sempre che senza un passato è impossibile costruire il futuro. E questo è ancor più importante e veritiero se si pensa al cosiddetto “” o “origini”, vale a dire quei flussi turistici caratterizzati da quelle persone che tornano verso il paese di origine della propria famiglia per riavvicinarsi alledella propria storia familiare e culturale. “Nei giorni scorsi ho preso parte all'incontro indetto dal Ministro degli Esteri Tajani alla Farnesina dove è stato illustrato il’ a cui anche ildiha aderito – dichiara il sindaco Mario Agnelli – Questa nuova ...

Emerge la tendenza a optare per destinazioni o periodi dai climi più miti e freschi, per sfuggire ai nuovi caldi estivi (ilsole24ore)

A gennaio risulterebbero già vendute il 40% delle camere per i mesi di marzo e aprile, soprattutto nel periodo Pasqua le. Previsioni positive quindi ... (ildenaro)

Il racconto della candidatura di Lucera a Capitale italiana della cultura alla Bit. Attesa per le audizioni al Mic ...Lavagetto per il quale “ci sono città che sono state snaturate completamente dal turismo”, assai meno la sua diagnosi ...la segnaletica, la pulizia delle strade (...), e qualche sporadica ...Che si è svolta la settima scorsa. Promuovere le bellezze e le potenzialità del territorio in una delle più importanti borse del turismo del nord Europa. Questo l'intento di un gruppo di imprenditori ...