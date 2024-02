Tumore per re Carlo | come cambia ora la vita del principe William?

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Reha unlo sostituisce – Lo sa da quando è nato, ma ora ild’Inghilterra deve essere pronto, se non a regnare, a svolgere un ruolo quasi di reggente, dato ilche ha colpitoIII. Vediamo cosa cambierà nelladel giovane, già alle prese con i problemi di salute anche della moglie Kate.Leggi anche: Reha il cancro, ma non alla prostata: il comunicato ufficialel’agenda dianticipavamo, Kate Middleton ha subito un intervento chirurgico all’addome che la terrà fuori gioco per diversi mesi. Di certo i principi del Galles hanno uno stuolo di ...

Chi scopre di avere un tumore in Emilia o in Calabria rischia di avere cure molto diverse. Da qui la fuga al Nord per curarsi (ilsole24ore)

Carolyn Smith non usa giri di parole per parlare della sua battaglia. La storica giurata di Ballando con le Stelle nelle ultime ore ha pubblicato un post Instagram davvero toccante dove mostra ...“Guerrieri”, “una battaglia che non si vince mai” , ha detto Giovanni Allevi dal palco di Sanremo dove ha rotto il silenzio dopo le forti cure per il mielanoma che lo ha colpito come un fulmine a ciel ...Sono 223 i pazienti - per il 99% donne e per l'1% uomini - che hanno risposto ...Un altro dato significativo è la consapevolezza della popolazione rispetto al tumore mammario e l'adesione regolare ai ...