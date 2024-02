Tuffi | Mondiali Doha 2024 | Giovannini e Sargent Larsen centrano la semifinale dalla piattaforma | carta olimpica a un passo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024)a unper Riccardoe Andreas, bravissimi a qualificarsi per la10m maschile, gara divalida per idiha concluso i preliminari al tredicesimo posto con un totale di 379.75 punti. Nonostante un terzo tuffo da dimenticare, l’azzurro è stato bravo a riscattarsi immediatamente e poi a chiudere in bellezza con un triplo e mezzo indietro raggruppato che gli ha fruttato 74.25 punti. Più sofferta la qualificazione per, approdato in finale con il diciottesimo punteggio. 365.85 i punti ottenuti da ...