Tucker Carlson | chi è il Trump dopo Trump a cui Putin non può dire di no

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Non si placano le polemiche per l'intervista esclusiva al presidente russo realizzata dall'ex anchorman di Fox News. Ma chi è il giornalista odiato dai dem e vicino ae ache potrebbe condizionare le sorti delle prossime elezioni presidenziali?

"Attaccare la Polonia Solo se la Polonia attacca la Russia". Varsavia non crede alle affermazioni di Vladimir Putin che, nell'intervista-monologo al giornalista americano Tucker Carlson, ha ..."L'Ucraina ha iniziato la guerra nel 2014. Non l'ha iniziata la Russia nel 2022. Il nostro è un tentativo di fermare la guerra". Vladimir Putin si… Leggi ...Il Presidente russo, Vladimir Putin, è tornato a parlare della guerra in Ucraina, attaccando gli Stati Uniti, e ha confermato l'asse tra Russia e Cina. In un'intervista al conduttore e giornalista ame ...