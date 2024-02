Trump attacca | ' sistema giudiziario ha doppio standard'

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L'ex presidente Donaldsi è scagliato contro la decisione del procuratore speciale Robert Hur di non incriminare il presidente Joe Biden per la gestione delle carte segrete. "Questo caso ha dimostrato che ilha une i processi contro di me sono selettivi e incostituzionali!", hato l'ex presidente. "Il caso di Biden è 100 volte diverso e più grave del mio", ha tuonato.

L'ex presidente Donald Trump si è scagliato contro la decisione del procuratore speciale Robert Hur di non incriminare il presidente Joe Biden per la gestione delle carte segrete. (ANSA) ..."Il procuratore speciale ha concluso che io non ho commesso nessun crimine con le carte classificate, non solo io ho collaborato con la giustizia, deponendo per cinque ore in due giorni, l'8 e il 9 ot ...