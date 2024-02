Trovato in strada con una ferita profonda alla gamba | gravissimo un uomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Milano, 9 febbraio 2024 - Giallo nella notte a Milano: unè statoferito, a terra, in, in condizioni molto gravi. Soccorso dal 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. E' accaduto alle 2 in via Alberti, una traversa di corso Sempione. I soccorritori lo hannosemincosciente per unaa una, con un'emorragia. L'ambulanza, che era nei pressi, è intervenuta in breve tempo. Al momento non si conoscono le generalità del ferito. Sul caso indaga la Polizia di Stato, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi su quanto accaduto