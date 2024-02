Troppe truffe | Google inizia a bloccare i sideload delle app sospette su Android Il test a Singapore

Una donna sarebbe arrivata a simulare di essere incinta pur di non lavorare. Una truffa durata cinque anni, tra l’incredulità generale. Una cicogna un po’ troppo richiesta nella casa di una donna a ...Un uomo di Lucca è caduto in una truffa online durante l'acquisto di un motore da barca. Ha effettuato un bonifico esterno e non ha ricevuto il prodotto. I truffatori sono stati condannati a 7 mesi di ...Cerca un appartamento estivo a Bellaria, ma le spediscono foto di una casa all’isola d’Elba. Raggiro scampato per un soffio. L’estate non è poi così ...