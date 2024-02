Troppe truffe | Google inizia a bloccare i sideload delle app sospette su Android Il test a Singapore

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Mantenere gli utenti al sicuro in un ecosistema aperto diventa sempre più difficile esi trova costretta a chiudere qualche porta: partirà daunche prevede il blocco dell’installazione di app singole, il cosiddetto....

Mantenere gli utenti al sicuro in un ecosistema aperto diventa sempre più difficile e Google si trova costretta a chiudere qualche porta: partirà da ... (dday)

Fino a qualche anno fa, sarebbe stato assurdo pensare a un panorama tech dove, mentre Apple gli apre le porte (seppur forzata dall’Europa), Google sta pensando di bloccare il sideloading sul suo Andro ...Una donna sarebbe arrivata a simulare di essere incinta pur di non lavorare. Una truffa durata cinque anni, tra l’incredulità generale. Una cicogna un po’ troppo richiesta nella casa di una donna a ...Il giovane, originario del Pakistan, è stato sorpreso dai finanzieri di Como ed è stato portato in ospedale per estrarre le cuffie nascoste ...