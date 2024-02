Treviolo | parte il percorso “Musica e Parole” | tre serate gratuite per scoprire il potere delle canzoni di raccontare l’attualità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 – “” è il nuovoideato dalla Commissione Politiche Giovanili del Comune die promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili: treper esplorare il mondo meravigliosocon uno sguardo sul. A dare il via alla rassegna sarà il musicista bergamasco Francesco Spinelli, in arte Spinozo, ospite di “Come si scrive una canzone”. La suaalternative pop-folk sarà protagonista del primo appuntamento (lunedì 19 febbraio 2024, ore 18.30, presso il C.A.G. “Il Graffio” in via Verga 1,); un incontro perin che modo i testi e le note si incontrano e dove nasce ...