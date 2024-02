Treviglio | Pintus e la nazione italiana comici donano un macchinario alla sala parto dell’ospedale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 febbraio 2024). Galeotta fu una partita di calcio aper beneficienza. Nonostante il destinatario della gara non fosse l’ospedale, ipresenti si sono informati per altri eventi benefici in zona. Salvatore Ferrara, Presidente della Nazionale, da “ex trevigliese” non ha perso tempo e si è informato.mancava, per completare la strumentazione presentem, il sistema di trasduttori senza cavi che rileva e trasmette via radio i parametri fetali standard ad un monitor. Angelo, comico, imitatore e goleador della nazionale – noto al grande pubblico per gli sketch a Colorado, Zelig, col programma@Club ed ora in tour nei teatri con lo spettacolo ...