Tregua dei trattori | ora vogliono negoziare La protesta tra Roma e Sanremo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È stata annullata la manifestazione in piazza San Giovanni in programma oggi, ci sarà solo una delegazione di quattro. I manifestanti non escludono un «giro in centro senza creare troppi intralci». Nel frattempo gli agricoltori impegnati nel presidio in Liguria continuano a puntare su. «Se non potremo salire sul palco dell'Ariston, saremo costretti a concentrare su, a partire da domani, tutti idei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria» si legge in una nota di Riscatto Agricolo. Dal punto di vista politico è slittata a oggi, o al massimo lunedì, la presentazione dell'emendamento dei relatori e del governo al Milleproroghe in materia di Irpef agricola. Sarà l'ultima riformulazione che verrà inserita. È caccia alle risorse, ma intanto è arrivato il via libera di Giancarlo ...