Tre giorni a teatro con “I Scurbatt“

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tornano in scena I, il gruppo teatrale di Novate. Capitanati dal regista e attore Paolo Sorge, che ha appena compiuto 80 anni, sul palco anche il presidente Auser Giuseppe Plumari e alcuni volontari della Protezione civile. Negli anni hanno sempre riempito il, coinvolgendo come pubblico sia persone giovani che meno giovani, famiglie, conquistando applausi e tante risate. I loro spettacoli sono sempre riprese dei testi e spettacoli dei Legnanesi, che a volte hanno anche assistito ai loro spettacoli. Sul palco andrà in scena ’Na famiglia slargata, tratto da I Colombo viaggiatori. Sem nasù patì e patem di Musazzi e Provasio. Nonostante le difficoltà economiche e i problemi quotidiani che attanagliano la famiglia Pestalozzi, la grande generosità di Teresa, Giovanni e Mabilia ha portato loro ad adottare un bambino brasiliano. L’accoglienza ...