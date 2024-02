Trattori | Tajani | ' accelerare su norme su caccia | danni per agricoltura'

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Quello con le sigle agricole a Palazzo Chigi "è stato un incontro molto positivo. Abbiamo ascoltato le richieste delle organizzazioni agricole e sono state fatte alcune proposte. Io credo che la quota 10mila" euro di reddito "si possa ripristinare per quanto riguarda l'Irpef, credo che si debbanoanche i tempi per l'approvazione dellesulla, perché gli animali selvatici provocano grandiall'. Non significa non avere a cuore il benessere animale, ma proteggere le produzioni agricole". Lo dice il ministro agli Affari europei e vicepremier Antonio, lasciando Palazzo Chigi dopo il tavolo con le sigle agricole a Palazzo Chigi.

Mentre la protesta dei trattori non molla a Sanremo e, scontenta del solo messaggio letto da Amadeus, rinnova la richiesta di salire sul palco dell'Ariston, a Roma il governo incontra i manifestanti.Ecco come Meloni e Lollobrigida cercano di non farsi asfaltare dai Trattori Chi c'era al tavolo tra il governo e i rappresentanti degli agricoltori e che cosa ha detto e annunciato il presidente del C ...Protesta degli agricoltori oggi nella Capitale. Partiti dal presidio di via Nomentana, a Roma, quattro trattori di Riscatto Agricolo hanno sfilato per il centro. Dopo una settimana di trattative gli a ...