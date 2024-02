Trattori | Meloni a sigle agricole | ‘riconoscere giusto prezzo ad agricoltori’

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "In Europa il governo ha difeso gli agricoltori e contestato fin dall’inizio le scelte sbagliate imposte dalla Commissione europea. Noi siamo sempre stati favorevoli alla di ...Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Capitolo Irpef agricola. L’esenzione Irpef negli anni passati è stata una misura iniqua e ha favorito soprattutto i grandi imprenditori e le imprese con volumi di affari el ...Riscatto agricolo ha deciso di annullare la manifestazione in programma domani in piazza S.Giovanni a Roma, affidando ad una nota i motivi della decisione."Si ritiene di non procedere con la manifesta ...