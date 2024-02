Trattori | la protesta degli agricoltori arriva a Cesena | “Situazione non più sostenibile”

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – Lache sta coinvolgendo l’Europa e l’Italia, èta anche a. Un gruppo di una quarantina di imprenditori agricoli del territorio, questa mattina è infatti sceso in strada alla guida di altrettanti, partendo dalla zona fieristica di Pievesestina e marciando prima verso il casello autostradale dinord e poi, attraversando la viabilità interna, quello di, nella zona di Villa Chiaviche. La carovana, scortata dalle forze dell’ordine, ha ovviamente rallentato il traffico cittadino, ma non ci sono stati blocchi alla circolazione né problemi di ordine pubblico. La manifestazione si è conclusa all’interno di un’area privata, dove i partecipanti hanno ...

Roma, 9 feb. - "Il significato di questi 4 trattori è l'unione di tutti gli agricoltori. È una protesta simbolica, volevamo rispettare la città. Non siamo vandali". Così Salvatore Fais, responsabile d ...Roma, 9 feb. (askanews) – Per il settore agricolo servono “soluzioni che non siano solo ‘tampone’ ma strutturali” e vanno studiate “senza rincorrere l’emotività”. È la posizione di Forza Italia riassu ...Anche Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli stanno con i trattori. Madre e figlia saranno oggi, venerdì 9 febbraio, a Sanremo con un “bancale di arance calabresi” per dare visibilità alla protesta ...