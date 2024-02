Trattori | la marcia su Roma e il palco di Sanremo

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato che è in arrivo un intervento ... (ilgiornale)

L'ultimatum degli agricoltori arriva ad un giorno dalla manifestazione a piazza San Giovanni attesa per domani.Continua a leggere (fanpage)

Roma, 8 feb – A Roma è previsto l’arrivo di 1.500 trattori , come riportato in questi giorni sui principali media e anche sul Sole 24 Ore. C’è ... (ilprimatonazionale)

Il popolo dei trattori incassa l’alleanza della Regione Lombardia e da Melegnano marcia su Sanremo

Milano. 7 febbraio 2024 – Non per cantare ma per spiegare la protesta degli agricoltori. Domani sera quattro giovani saranno sul palco ... (ilgiorno)