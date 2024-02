Trattori a Roma | la protesta scricchiola | tensione Salvini-Meloni | si va verso l' esenzione Irpef ma non per tutti

È stata annullata la manifestazione in piazza San Giovanni in programma oggi, ci sarà solo una delegazione di quattro trattori . I manifestanti non ... (iltempo)

Manifestazione simbolica di Riscatto Agricolo in mattinata a San Giovanni "per non creare disagi ai cittadini Roma ni", in serata la sfilata sul Gra ... (sbircialanotizia)

Trattori Praticamente non ci si capisce più nulla. Nell’arco di 24 ore: prima la marcia su Roma con tanto di ultimatum, poi la marcia indietro e niente marcia su Roma. Infine passa la notte ed ecco l ...Riscatto agricolo ha deciso di annullare la manifestazione in programma domani in piazza S.Giovanni a Roma, affidando ad una nota i motivi della decisione."Si ritiene di non procedere con la manifesta ...Una fila di automezzi di qualche centinaio di metri ha paralizzato il traffico davanti al varco Dogana del porto di Cagliari per la protesta di allevatori e agricoltori ...