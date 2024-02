Tragedia nel Bresciano | Sofia muore per un malore a soli 26 anni Comunità sotto shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Una famiglia straziata dal dolore e un’interain lutto per la morte improvvisa diFilippini di26. Chi eraFilippini, medico come i suoi genitori, si è sentita male domenica scorsa nella sua casa di Rezzato. Ogni tentativo per tenerla in vita, da parte dei colleghi dell’Ospedale Civile, è risultato vano. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il decesso della giovane donna. Il Corriere di Brescia scrive che non si esclude uno choc anafilattico, in un primo momento si era parlato di ictus o aneurisma. Tra i moltissimi messaggi di amici e compagni di studi, uno in particolare delineaper come tutti l’hanno conosciuta: «Con un sorriso aprivi ogni dialogo e i tuoi grandi occhi si illuminavano. Piccola grande donna: sei ...