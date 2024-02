“Tragedia che non può essere dimenticata” | Mattarella contro chi giustifica le Foibe

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb – “I tentativi di oblio, di negazione o di minimizzare sono un affronto alle vittime e alle loro famiglie e un danno inestimabile per la coscienza collettiva di un popolo e di una nazione”, ladellee dell’Esodo Giuliano-Dalmata echeggiano nella parole del presidente della Repubblica Sergioche ha celebrato oggi al Quirinale il Giorno del Ricordo. Intanto, l’Anpi chiede al ministro Piantedosi di vietare una manifestazione per la ricorrenza del 10 febbraio. L’Anpiil corteo per il Giorno del Ricordo: “Revival nazifascista” Nonostante l’invito dia non dare spazio ad alcuna forma di negazionismo ozionismo sulle, da quell’orecchio l’Anpi proprio non vuole sentirci. Anzi, a Varese pretende che ...