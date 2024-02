Traffico Roma del 09-02-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziano Arimondiin diminuzione sulla principale rete viaria della capitale incidente su via Portuense all’altezza di via della Magliana attenzione Q l’ultimo tratto di via della Magliana nelle due direzioni inevitabili ripercussioni per ilmentre per alberi sulla carreggiata ci sono problemi su via della Mola Cavona chiusa dal bivio con via Anagnina in direzione laghi inevitabili ripercussioni per ilin particolare su via Anagnina in uscita dalla città e resta chiusa via Aurelia Antica per interventi alle tubature dell’acqua tra Largo Don Luigi Guanella e largo Tommaso perassi proseguono i lavori di notte al Traforo Umberto Primo la galleria tra via Nazionale via del Tritone chiusa dalle 22 alle 5:30 con deviazioni per il trasporto pubblico per i dettagli ...