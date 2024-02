Traffico Roma del 09-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Luceverdeveri trovate in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare code pere incidente in carreggiata interna tra via della Magliana ed Aurelia sempre in carreggiata interna Ci sono code pertra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra Pontina e Lanina su via Salaria coda in prossimità dei lavori all’altezza di Settebagni nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta sulla tangenziale altri file tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi incidente su via Ostiense con rallentamenti tra Circonvallazione Ostiense e via Francesco Negri resta chiusa invece via Aurelia Antica per interventi alle tubature dell’acqua tra Largo Don Luigi Guanella e ...