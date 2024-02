Traffico Roma del 09-02-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nel fine settimana in programma manifestazione di carnevale in diversi quartieri della città come a Monti Tiburtini a Casalbertone a Isola Farnese e tra Garbatella e Ostiense previste modifiche alla viabilità e deviazione per il trasporto pubblico in questo fine settimana nel quartiere Gianicolense lavori di potatura su via Federico oznam e su Piazza San Giovanni di Dio anche in questo caso chiusure e deviazioni sia per ile sia per proseguono i lavori di notte al Traforo Umberto Primo la galleria tra via Nazionale via del Tritone chiusa dalle 22 alle 5:30 con deviazione per il trasporto pubblico si lavora di notte anche sulla formazione dinord tra le 22 e le sedi domani mattina chiusa tra il raccordo anulare Castelnuovo di Porto in ...