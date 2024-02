Traffico Roma del 09-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità confermata fino a termine interventi la chiusura di via Aurelia per tubature rotte tra Largo Don Luigi Guanella è largo Tommaso perassi nelle due direzioni fino alle ore 14 per una manifestazione nei pressi del Ministero delle imprese del made in Italy di possibili modifiche alla circolazione con chiusura e se necessario delle vie adiacenti via Molise via di San Basilio dalle ore 14:30 alle 18:30 prevista un’altra manifestazione in piazza del Campidoglio anche in questo caso possibili disagi elettrizzazione nell’aria circostante interventi notturni in programma sulla diramazione dinord dalle ore 22 alle 6 di domani mattina chiuso il tratto tra il bivio per il e Castelnuovo di Porto verso la A1Firenze Sara contestualmente chiuso anche ...