Traffico Roma del 09-02-2024 ore 11 | 30

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione rallentamenti per incidente su via Laurentina tra il bivio per il via di Vallerano in questa direzione incidente code anche in piazza d’aracoeli conferma casino termine interventi la chiusura di via Aurelia tra Largo Don Luigi Guanella e largo Tommaso perassi nelle due direzioni per rottura tubature fino alle ore 14 per una manifestazione nei pressi del Ministero delle imprese del made in Italy possibili modifiche alla circolazione e se necessario chiusure sono gli adiacenti via Molise via di San Basilio per manutenzione dell’impianto semaforico in prossimità dell’incrocio tra via Nomentana Nuova Corso Sempione via Maiella ricordiamo che attiva riduzione di carreggiata possibili disagi aladiacente trasporto disagi per i pendolari ancora ritardi per la termini-centocelle è rallentata Inoltre la linea ...