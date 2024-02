Traffico Roma del 09-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per la mobilità l’agenda della mobilità cittadina domani pomeriggio in centro corteo organizzato dal Movimento palestinesi in Italia la manifestazione Partirà da Largo Corrado Ricci e arriverà a Piazza Vittorio passando tra le altre per via Cavour e via Merulana deviazioni per 14 linee di bus sempre domani dalle 18 allo stadio OlimpicoInter il piano viabilità e sosta e il trasporto pubblico per raggiungere l’evento sono sumobilita.it invece domenica domenica mattina tra le 9 e le 11 commemorazione delle vittime delle Foibe con la corsa del ricordo nel quartiere Giuliano dalmata prevista una deviazione per le linee di bus 218 762 763l Inoltre possibili rallentamenti per i collegamenti 72-74 721-723 C8 e c11 In collaborazione con Luce ...