Traffico Roma del 09-02-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) LuceverdeBari trovati dalla redazione ancora intensa la circolazione sulla Cassia code a tratti tra loggiato e Tomba di Nerone lungo il tratto Urbano dellaL’Aquila file verso la tangenziale est da via Fiorentini sulla tangenzialelento da Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio in direzione di San Giovanni ancora code tra Prenestina e viale Castrense sul Gran carreggiata esterna anche per un incidente tra puntine Appia diverse le segnalazioni di incidente da parte della polizia locale 1 su via di Salone code nei pressi di via Andrea Noale stessa situazione su via dei Monti di Pietralata incidente fila via vacuna lo stesso Lungotevere de’ Cenci con coda all’altezza di Ponte Fabrizio Testa chiusa per tubature rotte in via Aurelia tra Largo Don Luigi Guanella Largo Tommaso perassi nelle due direzioni dalle ore ...