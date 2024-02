Traffico Roma del 09-02-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dalle ore 10 alle 14 per una manifestazione in centro nei pressi del Ministero delle imprese del made in Italy modifiche alla circolazione con possibili chiusure sulle vie adiacenti via Molise via di San Basilio prosegue la manifestazione degli agricoltori trattori fermi su via Nomentana in prossimità di Sant’Alessandro revocata all’iniziativa prevista dalle ore 10 alle ore 13 di oggi a Piazza di Porta San Giovanni resta chiusa per tubature rotte via Aurelia tra Largo Don Luigi Guanella Largo Tommaso perassi nelle due direzioni maggiori disagi alcon code verso il centro prosegue nei lavori di restauro di Ponte del Risorgimento chiuso Lungotevere Oberdan dallo svincolo per Piazza Montegrappa fino al bivio con Ponte Risorgimento nelle due direzioni ...